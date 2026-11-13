Видеокапсульную эндоскопию впервые провели в больнице в Пущине

Пациент проглатывает миниатюрную капсулу размером чуть больше крупной витаминки. Устройство оснащено двумя камерами и делает около 35 кадров в секунду, подробно фиксируя состояние тонкой и толстой кишки. Через 6–7 часов врачи выгружают данные в специальную программу и получают четкую визуальную картину без болезненных инвазивных процедур.

Развитие медицины в Серпухове носит системный характер. Только за последние пять лет в медучреждения поступило 422 единицы новой тяжелой техники. В микрорайоне Ивановские Дворики открыта современная поликлиника на 700 посещений в смену, в Пущине на Наре заработал новый фельдшерско-акушерский пункт, а в деревне Съяново-2 капитально отремонтировали ФАП. Кроме того, в 2025 году обновили хирургический корпус Серпуховской больницы, поликлиники, роддом и стоматологию.

Главная задача этой работы — сделать так, чтобы передовые медицинские технологии были доступны каждому жителю округа бесплатно по полису ОМС.