Специалисты Мособлводоканала за неделю выполнили 440 ремонтно-восстановительных мероприятий на объектах водоснабжения и водоотведения. Работы включали устранение неисправностей, проверку оборудования и профилактическое обслуживание коммунальной инфраструктуры.

Как отметил министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев, подготовка объектов к холодному сезону продолжается.

В Орехово-Зуеве отремонтировали обратный клапан насосного агрегата на насосной станции № 1, восстановили камеры холодного водоснабжения на пересечении улиц Муранова и Галочкина. В поселке Новый Снопок уложили бетонную стяжку в павильоне водозаборного узла, а в деревне Соболево провели работы на водоводе диаметром 150 миллиметров. В Ликино-Дулеве прочистили станцию временного перекачивания на улице Новой.

О неисправностях на коммунальных сетях, утечках, снижении напора или ухудшении качества воды жители могут сообщить в круглосуточную диспетчерскую службу Мособлводоканала по бесплатному номеру 8 (800) 222-02-05.