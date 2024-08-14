Школу № 11 в Серпухове капитально отремонтируют к сентябрю

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Строительная готовность школы № 11 в Серпухове достигла 86%. Капремонт завершат к началу учебного года.

Рабочие завершили монтаж коммуникаций и приступили к установке прозрачных конструкций между кабинетами и коридорами. Завершаются малярные работы на 1-м этаже. На главном входе смонтирован козырек, специалисты укладывают термообработанный гранит.

В кабинетах и столовой уже расставлена новая мебель. На этой неделе завершится монтаж фасада. Также продолжаются работы во дворе школы: укладка асфальта и обустройство газонов. Все работы завершат к 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к началу учебного года в регионе откроют 39 новых школ.

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