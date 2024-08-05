Андрей Воробьев: 39 новых школ откроют в Подмосковье к началу учебного года

Около 900 образовательных комплексов откроют в Подмосковье осенью. Среди них 39 новых и 40 — после ремонта, рассказал губернатор Андрей Воробьев . Привлекать преподавателей помогает Центр развития карьеры, где с 1 января приняли более 25 тысяч резюме.

«Число школьников увеличивается — это хорошо, приятно. В новом учебном году свои двери в Подмосковье должны открыть около 900 образовательных комплексов, где сейчас завершаются последние приготовления. В том числе откроем 39 новых школ и 40 — после капитального ремонта», — уточнил Андрей Воробьев.

Ожидается на 41 тысячу ребят больше, чем год назад.

Перед открытием обновленных школ в них проверят соблюдение санитарно-гигиенических и медицинских правил, мер пожарной безопасности и антитеррористической защиты.

«В центре нашего внимания — укомплектование штата. В 39 школ нам необходимо принять три тысячи учителей. Почти две тысячи переходят туда из перегруженных учебных заведений вместе с учениками. Еще почти 1,1 тысячи, кто готов приступить к работе в „новостройках“, подписали офферы. У нас идет хороший приток кадров», — рассказал первый заместитель председателя правительства Подмосковья Илья Бронштейн.

Открытие 39 новых образовательных центров ликвидирует вторую смену в 42 школах Подмосковья. Это коснется минимум 15 тысяч учеников.

С начала января предложения о работе получили свыше трех тысяч учителей. Из них более 800 уже приняты в школы, остальные готовы приступить в новом учебном году.

Основная мера поддержки, которая пользуется популярностью, — компенсация стоимости аренды жилья, 20 тысяч рублей каждый месяц.

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