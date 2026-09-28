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    День деревни Степанщино отметили в Воскресенске

    Фото: Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

    Праздник деревни объединил жителей разных поколений. Организаторы подготовили насыщенную программу.

    На торжественной церемонии чествовали молодоженов и родиетелй новорожденных. Настоятель Александро-Невского храма Евгений Доля обратился к семьям, начинающим совместный путь, с теплыми словами напутствия, пожелав им благополучия и взаимопонимания. Со словами глубокой признательности и благодарности отметили долгожителей деревни. Первоклассникам  пожелали успехов в учебе, новых открытий и верных друзей.

    За развитием деревни стоят люди, разных профессий, разного возраста, разных увлечений, которые и делают историю. Символом внимания и уважения к жителям Степанщина стало вручение подарком, а главным итогом праздника — положительные эмоции.