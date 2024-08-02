Школу на 1,1 тысячи мест построят в Ленинском округе в 2025 году

Строительство школы на 1,1 тысячи мест продолжается в Ленинском округе. На данный момент готовность объекта оценивается в 70%. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса региона.

«Ведутся фасадные работы, монтаж инженерных сетей, отделка помещений. Подрядчик приступил к благоустройству прилегающей территории», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что работы идут с опережением графика. Согласно проекту, в четырехэтажном здании школы разместятся блоки начальной и основной школы. В здании обустроят учебные классы, лаборатории и мастерские, помещения для групп продленного дня, а также спортивные и актовый залы. Благоустроят и прилегающую территорию — там появится стадион с беговыми дорожками, спортивные площадки и игровой комплекс.

Открытие нового образовательного учреждения запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников из Долгопрудного с победой на Международной олимпиаде по физике.

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