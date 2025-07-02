Сестра задержанного в Баку: брат не знаком с другими арестованными

Азербайджан сообщил имена нескольких россиян, задержанных по подозрению в транзите наркотиков и киберпреступлениях. Среди них люди, жившие в стране некоторое время, и туристы. Сестра одного из задержанных — Анастасия Безуглая — рассказала о нем 360.ru.

Она заявила, что брата зовут Илья, он работал удаленно и путешествовал по разным странам вместе с возлюбленной.

«Они жили до этого во Вьетнаме, в Таиланде, в Узбекистане, а в Баку приехали только 7 июня. Планировали там пожить три месяца и поехать дальше — в Турцию или Грузию», — рассказала девушка.

Задержали Илью, предположительно, ночью, когда россиянин ненадолго вышел из дома. Связи с молодым человеком нет, российской дипмиссии азербайджанские власти не сообщили подробностей.

По мнению собеседницы 360.ru, брат не мог быть знаком с другими задержанными и Анастасия не понимает, по какому принципу его отправили за решетку.

В списке арестованных россиян значится другое имя — Дмитрий Безуглый. По словам девушки, молодые люди не родственники, а однофамильцы.

Российский МИД вручил послу Азербайджана ноту протеста из-за неправомерных действий силовиков. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала россиян учитывать риски при поездке в страну.