Иран закрыл воздушное пространство над центральными и западными провинциями

Воздушное пространство над центральными и западными провинциями Ирана закрыли для транзитных рейсов. Об этом в эфире телеканала SNN сообщил пресс-секретарь Министерства дорог и городского развития Маджид Ахаван.

Он пояснил, что решение вынес координационный комитет организации гражданской авиации на основании проведенного расследования, связанного с безопасностью страны.

«В текущей ситуации воздушное пространство над центральной и западной частями Ирана снова закрыто для международных транзитных рейсов», — заявил Ахаван и добавил, что ограничения продлятся до 14:00 (13:30 по московскому времени) четверга, 3 июля.

Представитель ведомства добавил, что воздушное пространство над восточными провинциями Ирана осталось открытым как для внутренних, так и для международных и транзитных рейсов.

Иран открыл воздушное пространство над центральными провинциями страны в конце июня после прекращения взаимных ударов с Израилем. Официальный представитель Министерства дорог и городского развития Маджид Ахван объявил, что 14 аэропортов снова начали прием и отправку самолетов внутренних и международных рейсов.