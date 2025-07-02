Более 2,5 тысячи единиц составило поголовье быков на откорме в агрохолдинге Озер

Очередной рекорд продемонстрировали аграрии Коломны. Поголовье бычков голштинской породы на откорме в холдинге «ОСП агро» в Озерах превысило 2,5 тысячи голов.

Животных содержат без привязи, их откармливают качественными кормами, которые производят на собственных комбикормовых заводах.

Бычки прибавляют в сутки в среднем 1100 граммов. К моменту реализации они весят около 530 килограммов.

Отметим, что в агрохолдинг входят и другие предприятия. Это «Агрофирма Сосновка», «Предприятие „Емельяновка“ и „СП „НИВА“. Там занимаются разведением голштинской породы крупного рогатого скота. Общее поголовье составляет 14 тысяч голов.

Ранее мы рассказывали о том, что на ферме в Озерах внедрили систему автоматического кормления телят. Групповые боксы оборудовали автоматическими аппаратами для выпойки молоком с компьютерной системой управления и функцией составления индивидуальных графиков.