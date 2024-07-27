«Гордимся!» Воробьев поздравил школьников из Долгопрудного с победой на Междугородной олимпиаде по физике
Воробьев поздравил подмосковных школьников — победителей олимпиады по физике
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил победителей Международной олимпиады по физике, которая прошла в Иране. Ими стали ученики долгопрудненского «Физтех-лицея» имени Капицы, завоевавшие четыре медали.
«Гордимся! Егор Потапов, Даниил Гаврилов и Иван Лихоконь забрали золото, а Александр Анисимов — серебро. Поздравляю ребят и их учителей. Желаю дальнейших успехов!», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Олимпиада IPhO 2024 проходила в Иране с 21 по 27 июля. В ней участвовали школьники из 40 стран.
«Наша сборная завоевала четыре золотые медали и одну серебряную. Четверо участников сборной — школьники из Подмосковья», — отметил губернатор.
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