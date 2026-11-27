Спортсменки из Московской области завоевали три золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей на всероссийских соревнованиях по самбо «На призы заслуженного тренера России Е.П. Ереминой». Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Турнир прошел с 21 по 22 ноября в Санкт-Петербурге. Золото завоевали Мария Рощина (43 кг, Дзержинский), Ева Хомова (59 кг, Люберцы) и Виктория Никифорова (44 кг, Видное).

Серебряные медали у Александры Сапуновой (44 кг, Видное) и Алины Алексеевой (65 кг, Дзержинский). Бронзу получили Мирослава Керимова (65+ кг, Пушкинский г.о.), Марьям Гитинамагомедова (40 кг, Одинцово), София Манохина (55 кг, Дзержинский), Евгения Фролова (47 кг, Кашира), Анастасия Коптева (65 кг, Власиха) и Лия Бочкова (72+ кг, Дзержинский).

Соревнования собрали более 250 спортсменов из 23 регионов России в двух возрастных категориях: 12–14 и 14–16 лет. Турнир носит имя заслуженного тренера России Елены Ереминой, которая с 1988 года тренирует самбисток и организовала женскую секцию самбо в 1991 году. За годы работы она подготовила трех мастеров спорта международного класса и 17 мастеров спорта.

Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».