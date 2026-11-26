Команда «Активное долголетие» из Подольска заняла третье место во всероссийском конкурсе «Человек идущий». В соревнованиях участвовали 15 человек, которые на протяжении 60 дней соревновались в количестве пройденных шагов. Всего чемпионат объединил более 72 тысяч жителей из почти трех тысяч команд по всей стране.

Подольчане выступали в категории команд пенсионеров. Участники начинали ходить ранним утром и продолжали прогулки до вечера, а количество шагов фиксировали с помощью специального приложения.

По словам представителей команды, они участвуют во всероссийских соревнованиях около шести лет и все это время входят в пятерку лидеров. В этом году коллективу удалось завоевать бронзовые медали.

Для многих участников ходьба стала частью повседневной жизни. Элина Муратова рассказала, что регулярно гуляет и замечает положительные изменения в самочувствии. Самому старшему участнику команды Виталию Савкину — 86 лет. Он считает, что физическая активность помогает поддерживать мышцы в тонусе, а занятия в коллективе заряжают энергией и мотивируют не останавливаться.

Подольские участники намерены продолжать тренировки и готовиться к новым соревнованиям.