В Егорьевске 24 ноября прошел финал областного конкурса «Серебряная марка 2026». В нем участвовали 19 коллективов — участников программы губернатора Московской области «Активное долголетие».

Победителей объявили в нескольких номинациях. Лучшим вокальным коллективом стал ансамбль «Русская душа» из Долгопрудного, лучшим хореографическим — «Гуслица» из Орехово-Зуева, лучшей творческой мастерской — «Кудесница» из Егорьевска. Клубом «Активное долголетие» признали КЦСОиР «Балашихинский».

Участников приветствовали председатель совета депутатов Егорьевска Михаил Лавров, заместитель главы города Наталья Леликова и помощник уполномоченного по правам человека в Московской области в Егорьевске Лидия Головушкина. Творческий подарок преподнес лауреат международных и всероссийских конкурсов, автор-исполнитель Макс Лидов.

Серебряным волонтерам Подмосковья вручили специальные награды. Среди отмеченных — Елена Блохина из Балашихи, Татьяна Килина из Каширы, Светлана Королева из Талдома, Марина Лукина из Люберец.