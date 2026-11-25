Воспитанники кадетских классов одинцовской школы № 18 имени Подольских курсантов побывали в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Экскурсию для школьников организовали сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны Росгвардии.

В ходе поездки школьники познакомились с экспозицией «Путь к Победе», посвященной событиям Великой Отечественной войны. Панорамные инсталляции, мультимедийные комплексы и исторические экспонаты позволили школьникам подробнее изучить события военных лет и узнать об испытаниях, выпавших на долю советских солдат.

Особое внимание кадеты уделили экспозициям «Подвиг Народа» и «Битва за Москву». Здесь представлены подлинные реликвии военного времени, в том числе предметы, принадлежавшие защитникам столицы.

Как отметил начальник Одинцовского отдела вневедомственной охраны майор полиции Евгений Ястребов, изучение истории страны — важная составляющая воспитания кадетов.