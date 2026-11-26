24 ноября в Доме культуры «Головково» Наро-Фоминского округа состоялся конкурс чтецов «И помнит мир спасенный». Мероприятие посвятили 85-й годовщине Битвы под Москвой и памяти Веры Волошиной и Зои Космодемьянской.

Творческое состязание организовали совместно с сельской библиотекой деревни Головково. Формат конкурса позволил объединить чтецов в очном и дистанционном режимах. Свои интерпретации известных поэтических произведений представили воспитанники дошкольных отделений и учащиеся Лицея имени Героя России Веры Волошиной, участники творческих коллективов домов культуры «Головково» и «Восток». К конкурсу также присоединились ученики наро-фоминских школ № 6 и № 4 имени В. В. Завадского, ребята из Дома творчества № 1 имени Веры Волошиной.

Мастерство участников оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли представители Дома культуры, библиотеки и методист военно-патриотического клуба «Память» Наро-Фоминского историко-краеведческого музея. Каждое выступление стало личным высказыванием юных артистов. Искренность и глубокое понимание военных текстов не оставили равнодушными ни судей, ни зрителей: дети сумели передать боль, надежду и гордость за героев, отстоявших мир.

По итогам конкурса все победители и участники были отмечены почетными грамотами. Организаторы выразили особую признательность педагогам и наставникам, благодаря кропотливому труду которых дети учатся бережно относиться к истории своей страны и находят в подвигах предков живой отклик. Прошедший конкурс в очередной раз подтвердил, что память о героях Великой Отечественной войны жива в сердцах новых поколений.