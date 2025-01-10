Рождественские соревнования по футболу и волейболу прошли в Истре

Дружеский Рождественский турнир прошел в Истре. Кроме этого спортсмены округа смогли отличится в других городах на каникулах во время соревнований.

Настоящие спортсмены даже в праздники найдут время для любимого дела. Так к примеру, Рождественские игры провели волейболисты и футболисты муниципального округа Истра. А команды по женскому футболу из Истры ЖФК «Молодежка» и «Авангард» на выездном Рождественском турнире в Раменском округе завоевали первое и второе место. Девочки выиграли у соперниц из Сергиева Посада и Икши.

Кроме этого, масса спортивных мероприятий прошло в самом округе. В СК «Арена-Истра» волейболисты из Истры и Снегирей провели «Веселое Рождество». Причем приняли участие не только юные спортсмены, но и их родители. Организовали игры, «Быстрые старты» и многое другое. А вот в Бужарово определяли самых быстрых и ловких среди команд по мини-футболу.