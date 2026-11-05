Урок по профориентации провели для школьников Богородского округа

3 ноября в Центре образования № 35 состоялась встреча учащихся с амбассадором проекта «Проводники смыслов. Новый маршрут» Ириной Чиженко. Ребята узнали, как уже сейчас могут влиять на свое будущее и становиться частью масштабных инициатив.

В центре внимания были перспективы самореализации молодежи на разных уровнях — от муниципального до всероссийского. Ирина Чиженко рассказала о целях национального проекта «Молодежь и дети», ключевых направлениях и конкретных программах, где школьники могут проявить способности и воплотить собственные идеи.

В фокусе оказались профориентационные треки, стажировки, образовательно‑туристические поездки, молодежные форумы и грантовые конкурсы — все то, что помогает не просто мечтать о будущем, а действовать уже сегодня.

Формат встречи был по-настоящему интерактивным: ребята включались в диалог, задавали вопросы, обсуждали примеры, разбирали, как подать заявку на тот или иной проект и с чего начать, если хочется запустить собственную инициативу.

Живой интерес школьников и их вовлеченность показали: запрос на понятные, работающие инструменты для самореализации у молодежи есть, и такие встречи помогают этот запрос удовлетворить.

Проект «Проводники смыслов. Новый маршрут» — всероссийская обучающая программа в рамках национального проекта «Молодежь и дети», которая была запущена в 2026 году.

Ее реализуют Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с «Дирекцией по организации молодежных форумов и программ».

Цель программы — помочь старшеклассникам и студентам сделать первые шаги в молодежной политике: научиться подавать заявки, работать в команде и запускать проекты. Название «Новый маршрут» подчеркивает индивидуальный путь каждого участника — от интереса до реализации идеи.

Главный инструмент программы — выездные встречи в учебных заведениях, где «проводники» на практике показывают, как начать действовать.