Церемония вручения первых паспортов прошла в Ногинске

Мероприятие состоялось 3 ноября в стенах Ногинской гимназии. Ко Дню народного единства школьникам вручили паспорта, также в этот день открыли первичное отделение «Движения первых».

Сразу два значимых события объединили школьников, педагогов и гостей. 15 ребят стали полноправными гражданами страны. Им вручили главный документ, который для каждого из них — не просто удостоверение личности, а символ первого серьезного шага во взрослую жизнь.

С теплыми напутствиями к юным гражданам обратились директор гимназии Тамара Федотова и председатель местного отделения «Движения первых» Мария Литвинцева.

В этот же день в гимназии торжественно открыли первичное отделение «Движения первых». Теперь у ребят есть своя площадка для инициатив, проектов и совместных дел — пространство, где можно пробовать, ошибаться, учиться и расти вместе с единомышленниками.

На память об этом важном рубеже все участники получили подарки от «Движения первых».