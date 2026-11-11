Реконструкцию Пироговского шоссе завершат в Мытищах в 2027 году

Сотрудники администрации округа регулярно контролируют ход строительства путепроводного моста на Пироговском шоссе в Мытищах. Завершить реконструкцию планируют в первом квартале 2027 года.

Сейчас на строительной площадке работают 15 человек, выполняющих рабочие задачи, пять инженерно-технических специалистов и пять единиц техники. Объект находится на втором этапе реконструкции.

Уже установили плиты временного путепровода через железную дорогу, благодаря чему движение транспорта теперь организовано по четырем полосам. Сейчас на объекте устанавливают сетчатое ограждение, монтируют канализационные колодцы и обустраивают основание тротуаров.

В дальнейшем движение переключат на временный путепровод, после чего левую часть существующего сооружения заменят новым мостом с тремя полосами. Вдоль дороги построят вело-пешеходную дорожку протяженностью более 200 метров.