Рейд по контролю миграционного законодательства прошел в Люберцах

В поселке Октябрьский городского округа Люберцы прошел рейд по контролю соблюдения миграционного законодательства. В ходе мероприятия проверили 136 человек, из которых 32 иностранных гражданина были доставлены в полицию для дальнейшей проверки.

Рейд был организован в ответ на обращения местных жителей. В нем приняли участие сотрудники администрации муниципалитета, специального полка полиции МВД России по Московской области, представители Общественной палаты, депутаты и инициативные жители.

Особое внимание уделили обследованию помещения местной религиозной организации, расположенной в доме № 3 на улице 60 Лет Победы. В результате проверки 32 иностранных гражданина были доставлены в МУ МВД России «Люберецкое» для проведения дактилоскопической экспертизы и установления законности их нахождения на территории Российской Федерации.

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