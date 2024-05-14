Разрушение здания усадьбы Поречье предотвратят в Звенигороде | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 15:23 Разрушение здания усадьбы Поречье предотвратят в Звенигороде пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Читать 360 в

Противоаварийные и консервационные работы проведут в главном доме и северном флигеле усадьбы Поречье. Здание находится в списке объектов культурного наследия регионального значения начала XIX века.

Разрешение на проведение работ выдало Главное управление культурного наследия Московской области, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение памятника. Здание давно нуждается в капитальном ремонте — сейчас усадьба заброшена.

Реклама

Главный дом строили в несколько этапов. Центральная часть здания и соединенные с ней галереями два симметричных каменных флигеля возвели в конце XVIII — начале XIX веков. В 1902 году к дому пристроили корпус богадельни. В советское время здесь располагался дом отдыха Академии наук.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал жителям Черноголовки построить церковь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».