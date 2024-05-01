«Обязательно поможем». Андрей Воробьев пообещал жителям Черноголовки построить церковь | 360°

01 мая 2024, 19:55
«Обязательно поможем». Андрей Воробьев пообещал жителям Черноголовки построить церковь
Воробьев пообещал помочь построить церковь в Черноголовке
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с жителями Черноголовки. Он поздравил горожан с праздником 1 Мая и пообещал построить церковь.
Губернатор отметил, что город Черноголовка замечательный, поэтому надо сделать его еще лучше. Воробьев рассказал жителям о том, что в Черноголовке в этом году завершат благоустройство двух территорий — центральной площади и зоны отдыха «Озеро Южное». Горожане посетовали на отсутствие церкви.
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«Спасибо за обратную связь — это самое ценное. Что касается церкви, о строительстве которой нас попросили жители, обязательно поможем», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
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Андрей Воробьев
Черноголовка
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