«Просит, чтобы погладили». В Балашихе заметили компанию хрюшек-киноактеров

Декоративные свиньи-киноактеры гуляют по улицам Балашихи. Выгуливающая хрюшек Ксения Ремизова из АНО «Театр Милых Хрюш» рассказала 360.ru о своих питомцах.

Ксения представила свинок — минипиг Пупс и микропиги Хрюня, Манюня и Карлуша.

«Хрюня и Манюня — одни из старейших декоративных свинок в России, им по 13 лет. Пупсу в декабре будет 12 лет. Карлуша — самый молодой, ему семь лет», — поделилась собеседница 360.ru.

Это не просто декоративные свинки, а киноактеры. Пупс снимался в «Чебурашке 2», Карлуша в «Елки 11», Хрюня — в фильме «Свинья и мышь». По словам Ксении, ее питомцы снялись в более чем 10 фильмах.

«Хрюня ходит гулять на Бродвей исключительно для того, что бы ее гладили прохожие. Подходит и просит, чтобы ее погладили. Пупс на Бродвей ходить не любит, боится самокатов, но тоже любит общаться с прохожими. Манюня и Карлуша ходят за компанию», — рассказала Ксения.

Девушка отметила, что в парке очень чисто и хрюшки едят там траву. С местными собаками они тоже подружились. По словам Ксении, декоративных свинок содержат примерно как собак или кошек: в туалет они ходят на улицу, в лоток или в душевую кабину, едят тыкву, кашу, яблоки.

«Карликовые свиньи такие же члены семьи как и другие животные-компаньоны», — резюмировала Ксения Ремизова.