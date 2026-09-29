Кинолог Голубев рассказал, что из-за холодов собаки могут стать менее активными

Из-за холодов собаки могут стать менее активными: больше спать, чаще просить еду и меньше двигаться. Об этом Ura.ru сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Специалист Голубев объяснил, что сокращение прогулок осенью — это физиологическая реакция организма на холод, направленная на экономию энергии. Однако для активных собак это чревато переизбытком сил, что проявляется в порче вещей и беспричинном лае. Эксперт перечислил признаки переохлаждения: сильная дрожь, поджимание лап, бледные десны и беспокойство. В этом случае нужен ветеринар, так как холод обостряет болезни суставов, особенно у пожилых.

По словам эксперта, чувствительных питомцев следует утеплять, а прогулки делать короче, но интенсивнее, компенсируя недостаток движения активными играми дома. Что касается питания, увеличивать порции или добавлять жиры в рацион гуляющих собак можно только после консультации с врачом, иначе есть риск набора лишнего веса, тогда как малоподвижным животным добавки не нужны.

Кроме того, осенью в лесу опасность представляют оленьи кровососки — родственники мух, которых часто путают с клещами, особенно после того, как они сбрасывают крылья.