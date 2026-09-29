Зоолог Блидченко связала агрессию медведей с мутировавшим птичьим гриппом

Мутировавший штамм птичьего гриппа и другие инфекции способны приводить к поражению головного мозга медведей, вызывая потерю осторожности и внезапные вспышки агрессии. Об этом ТАСС сообщила зоолог Екатерина Блидченко.

По словам эксперта, развитие инфекционной энцефалопатии меняет поведение хищников: молодые особи перестают бояться человека и могут вести себя как собаки, однако затем резко нападают. Вскрытия животных на Аляске и в Канаде подтвердили наличие повреждений мозга, вызванных вирусами, отметил сайт «Известия».

Блидченко добавила, что в Приморском крае на поведение медведей также влияют бешенство и паразитарные инвазии. Чтобы грамотно реагировать на рост конфликтов, специалист предложила ввести обязательные ветеринарные исследования всех добытых в таких ситуациях зверей.