Производство клапанов для систем теплоснабжения запустили в Воскресенске

В Воскресенске запустили серийное производство предохранительных клапанов для систем теплоснабжения, промышленных емкостей и оборудования. Компания «НПО АСТА» инвестировала в проект 120 миллионов рублей.

Льготный заем для запуска производства предоставил Фонд развития промышленности России.

«Производственные мощности предприятия позволят выпускать до пяти тысяч изделий в год. Уровень локализации производства составляет 100%», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Клапаны используют, чтобы защищать от разрушения трубопроводы, емкости и оборудование систем теплоснабжения, котлы, стерилизаторы, молочные пастеризаторы и другие устройства.

С российского рынка ранее ушли производители деталей из Германии, Польши, Великобритании и США.

«Благодаря выделенным ресурсам, необходимым для закупки дорогостоящих литейных форм, станков и оборудования, мы в кратчайшие сроки разработали и запустили в серийное производство предохранительные клапаны собственной конструкции на замену импортным аналогам», — пояснил учредитель «НПО АСТА» и группы компаний «Астима» Евгений Синодов.

Эти детали необходимы котлостроителньным заводам и предприятиям различных отраслей не только в России, но и за границей.