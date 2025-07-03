В Крыму выявили первый случай заражения глистами через комариный укус

В Крыму зафиксировали первый случай заражения дирофиляриозом через комариный укус. Об этом Крымскому информационному агентству сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в республике и Севастополе Роман Проскурнин.

«Это паразитарное заболевание вызывается личиночной стадией нитевидной нематоды. Опасный глист, попадая в организм человека или животного, поражает зрение и другие органы», — рассказал он.

Чаще всего источником инфекции у человека служат домашние животные: собаки или кошки. Комары, как правило, выступают промежуточным хозяином.

Лечение дирофиляриоза требует хирургического вмешательства для извлечения паразита из организма.

Ранее стало известно, что в фарше и пельменях на Алтае обнаружили возбудителя листериоза.