Подмосковье вошло в число лидеров нацпроекта «Производительность труда»

Подмосковье вошло в число регионов-лидеров по реализации нацпроекта «Производительность труда». Он охватил 280 предприятий, которые смогли увеличить прибыль на девять миллиардов рублей.

Итоги нацпроекта подвели на тематическом форуме в Солнечногорске. По словам заместителя министра экономического развития Мурата Керефова, он охватил свыше 6,6 тысячи предприятий по всей России. Они смогли увеличить прибыль на 434 миллиарда рублей.

Как отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, Московская область вошла в число лидеров по реализации нацпроекта. К нему присоединились 280 компаний, а экономический эффект составил девять миллиардов рублей.

«Отмечу, что еще 25 предприятий Московской области уже готовы присоединиться к национальному проекту в следующем году», — добавила она.

Мероприятия нацпроекта планируют продолжить и расширить. Так, некоторым участникам окажут адресную помощь по повышению эффективности. Кроме того, на базе профильных министерств откроют 10 отраслевых центров компетенций, где будут вырабатывать системные решения по повышению производительности, рассказал Мурат Керефов.

Реализация нацпроекта помогает предприятиям увеличить выработку на 45%. В следующем году к нему присоединятся компании с выручкой от 400 миллионов рублей, которые работают в сферах сельского хозяйства, ЖКХ, обрабатывающей промышленности, транспорта и строительства.