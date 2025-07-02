Победитель шоу «Титаны» из Коломны станет амбассадором российского спорта

Учитель физкультуры Пановской школы из Коломны Николай Бобылев победил на известном ТВ-шоу. Благодаря этому он станет членом совета Ресурсного центра новых медиа при Министерстве спорта Российской Федерации.

В центре объединились знаменитые спортсмены, представители бизнеса, искусства и общественники, которые обладают значительной аудиторией в социальных сетях и чье мнение авторитетно для молодого поколения.

Теперь Николай Бобылев будет заниматься вовлечением подростков в спорт через контент, делать популярным семейный спорт, продвигать идею здорового образа жизни.

«Для меня это и ответственность, и возможность делать спорт ближе к людям. Очень круто быть среди тех, кто помогает делать спорт ближе, понятнее и интереснее для людей — через соцсети и современные форматы», — рассказал Николай Бобылев.