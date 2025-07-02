Новых старост деревень и поселков выбрали в Солнечногорске

В деревнях Новинки, Квашнино, Татищево, Елизарово, Савельево, Парфеново, Берсеневка, Козино, Замятино и поселке Шишовка прошли выборы новых старост. Жители поддержали их кандидатуры на сходе, после чего совет депутатов утвердил назначение.

Церемония вручения удостоверений прошла на очередном заседании депутатов. Руководитель муниципалитета Константин Михальков и председатель совета депутатов Марина Веремеенко лично поздравили новых общественных лидеров.

«Старосты были избраны жителями через собрание граждан, а теперь и одобрены советом депутатов. Каждый из них знает свою территорию и людей, как свои пять пальцев. Сердечно поздравляем всех, кто сегодня принял эту важную ношу и почетное звание», — сказал Константин Михальков.

На совещании также утвердили еще восемь старост, которые будут представлять интересы жителей деревень: Вельево, Талаево, Мостки, Дурыкино, Чепчиха, Покров, а также поселка Верхнеклязьминского лесничества.

Всего в округе трудятся 75 старост, чей статус был установлен в 2020 году. Им выдают удостоверения и ежемесячно начисляют денежное вознаграждение.