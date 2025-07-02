Врип главы Дмитрова Михаил Шувалов провел личный прием жителей

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов во время личного приема побеседовал с жителями и ответил на все их вопросы. Посетителей интересовали темы ремонта дорог, приватизации имущества, помощи детям-инвалидам.

Так, одна из жительниц Дмитровского муниципального округа попросила Михаила Шувалова посодействовать в обустройстве дороги в деревне Глебездово: на картах она есть, а фактически отсутствует. Врип руководителя муниципалитета поручил своему заместителю Сергею Лопатникову и председателю комитета по управлению имуществом округа Дмитрию Гребеневу встретиться с собственником земли, узнать о готовности организовать подъезд к деревне и по населенному пункту.

«Уверен, что у нас получится решить вопрос положительно, у вас в деревне будет дорога», — отметил Михаил Шувалов.

Еще одна заявительница, Татьяна Дорожкина, около двадцати лет трудится врачом в Дмитровской больнице. Она попросила помощи в приватизации служебной квартиры, в которой проживает. Михаил Шувалов пообещал решить вопрос.

Людмила из поселка Деденево обратилась к врип главы Дмитрова с просьбой помочь с бесплатными занятиями плаванием для ребенка-инвалида.

«Через неделю ваша дочка начнет бесплатно заниматься плаванием в бассейне „Кашалот“», — сказал Михаил Шувалов.

Жители остались довольны встречей и поблагодарили врип руководителя муниципалитета за помощь.

«Губернатор Андрей Воробьев всегда говорит о том, что власть должна быть открыта для каждого человека, чтобы он мог рассказать о том, что его волнует. Для меня любой формат работы с жителями важен. Встречаюсь с ними не только на личных приемах, но и во время рабочих выездов и обходов», — подчеркнул Михаил Шувалов.