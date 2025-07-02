Врачи медцентра Рошаля спасли зрение подростку с открытой раной глаза

Фото: Центр профилактики и борьбы со СПИДом в Котельниках / Медиасток.рф

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли зрение подростку, получившему травму глаза. У 17-летнего пациента выявили рваную рану правого века и разрыв ресничного края.

Во время прогулки у подростка и его друзей вспыхнул конфликт с прохожими, который завершился дракой. Юношу доставили в медицинское учреждение на машине скорой помощи.

Врачи при помощи компьютерной томографии убедились, что у пациента не пострадал лицевой скелет, а затем перевели его в офтальмологическое отделение.

«В ходе вмешательства, после обработки травмированного участка, мы ушили рану микрохирургическими нитями, послойно соединяя мягкие ткани, хрящ и кожу века», — пояснила врач Наталья Репина.

Операция продолжалась около 20 минут. Швы сняли через пять дней.

Подростка уже выписали.