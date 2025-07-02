Почти 250 новых рабочих мест создали в Коломне за 3 месяца 2025 года

В Коломне озвучили результаты развития экономики округа за первый квартал этого года. Так, в муниципалитете создали 243 новых рабочих места.

Объем инвестиций при этом превысил 3,7 миллиарда рублей. В округе запустили несколько крупных промышленных проектов.

К примеру, компания «Технокомплекс» построит производственный комплекс, где будут изготавливать подшипники скольжения. Здесь дополнительно создадут 20 рабочих мест.

Проект «Технологический парк Энергомост» откроет новый промышленный центр. В нем будут выпускать полимерную продукцию. Появится 110 вакансий.

Кроме того, в переоснащение производства более 24,5 миллиарда рублей уже инвестировало руководство Коломенского завода. Там откроют 500 рабочих мест.

Всего в ближайшие годы в Коломне планируют привлечь около 35 миллиардов рублей частных инвестиций. Это поможет создать еще 2500 новых вакансий.