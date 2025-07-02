Глава Солнечногорска поздравил военнослужащих с Днем ветеранов боевых действий

Глава Солнечногорска Константин Михальков проведал военнослужащих, которые проходят лечение в Тимоновском военном госпитале. Он поздравил участников СВО с Днем ветеранов боевых действий, который ежегодно отмечают 1 июля.

Константин Михальков выразил бойцам благодарность за смелость и готовность защищать интересы государства ценой собственной жизни.

«Мы считаем своим долгом встретиться с нашими военнослужащими, участвующими в специальной военной операции, чтобы выразить им искреннюю благодарность за их мужество и за то, что они, рискуя собой, обеспечивают нашу безопасность», — отметил глава Солнечногорска.

Военнослужащих поздравили праздничным концертом, в котором выступил народный артист России Сергей Плотников. Его слова подарили пациентам море позитива и напомнили каждому, насколько важны уважение и поддержка общества.

«Для меня гордость, счастье и радость выступать перед людьми, которые нас всех защищают. Желаю скорейшего мира нам всем, и чтобы ребята побыстрее выздоровели», — сказал артист.

Сергей Плотников исполнил любимые публикой песни, поделился интересными моментами из своей жизни и пообещал вернуться, чтобы вновь порадовать военнослужащих своими концертами.