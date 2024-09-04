Праздник двора прошел на проспекте Мельникова в Химках

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Праздник двора прошел вблизи дома № 1 на проспекте Мельникова в Химках. Организаторы подготовили мастер-классы по изобразительному искусству и рукоделию.

Гости праздника могли поучаствовать в творческих мастер-классах и зажигательной дискотеке. В конце мероприятия детям вручили памятные подарки.

«Прошедшее лето оставляет за собой множество впечатлений и теплых воспоминаний. Чтобы подарить детям радость, мы вместе с театром праздника „Ради Радости“ организовали мероприятие для юных жителей. Я считаю, у нас вышло это отлично, ярко и незабываемо», — рассказал муниципальный депутат Артур Каримов.

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