Встреча сотрудников полиции с жителями Перловки прошла в Мытищах

Вопросы можно было задать руководителям мытищинского подразделения полиции. Такие встречи планируют проводить в округе регулярно.

Начальник межмуниципального управления Министерства внутренних дел «Мытищинское», Николай Жуков, провел встречу с жителями микрорайона Перловка. Вопросы на повестке были разные: работа пунктов полиции, несоблюдение закона о тишине, мигранты, самострои и хостелы. Помимо этого, говорили о безопасности проживания в районе и мерах профилактики преступлений и правонарушений.

Представитель полиции дал подробные ответы и отметил необходимость и важность подобных мероприятий, которые не только помогают жителям оперативно получить обратную связь или решить проблему, но и способствуют укреплению доверия со стороны жителей. Налаженное взаимодействие и сотрудничество между полицией и населением улучшает качество и спокойствие жизни.

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