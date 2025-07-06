В Сергиевом Посаде арестовали мужчину, ударившего мальчика ножом в шею
В Сергиевом Посаде избрали меру пресечения мужчине, который напал с ножом на девятилетнего мальчика и ранил его в шею. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по Московской области.
Суд принял решение отправить злоумышленника под арест. Под стражей он пробудет до 4 сентября 2025 года. Против мужчины завели уголовное дело за покушение на убийство ребенка.
Неадекват напал на мальчика в пятницу, 4 июля, во дворе многоэтажного дома. Он ударил школьника ножом в шею и скрылся с места преступления, после чего заперся у себя в квартире.
Правоохранители установили личность мужчины, вскрыли дверь его жилища и задержали. Пострадавший ребенок находится в больнице в состоянии средней тяжести.
В Сергиевом Посаде арестовали мужчину, ударившего мальчика ножом в шею
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