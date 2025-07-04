Новую детскую площадку открыли в деревне Шилово Раменского округа

Площадь новой игровой зоны составила 200 квадратных метров, плюс дополнительно 64 квадратных метров — под спортивный элемент. То есть площадка будет интересна как совсем маленьким детям, так и ребятам постарше.

Были выполнены следующие работы: обустройство асфальтобетонного основания; устройство резинового покрытия; устройство подходов и посевного газона. Там установлены пять игровых элементов. игровой комплекс, качели, балансир, качалка на пружине, гимнастический комплекс и спортивный. Кроме этого, поставили информационный стенд, скамьи, урны и ограждение.

Дополнительно на площадке будет организовано видеонаблюдение с подключением к системе «Безопасный регион».

Настоящий праздник для детей деревни устроили в день открытия.

«Все жители по достоинству оценили такие улучшения и сказали, что и взрослые будут с удовольствием проводить здесь время, гуляя с детьми. Также с большим удовольствием раздал всем ребятишкам мороженое», — отметил глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев.

Жительница деревни, которая обращалась к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой организовать для детей эту долгожданную игровую зону, выразила благодарность главе округа.