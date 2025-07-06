«По-настоящему вежливый человек». Почему Путин ответил на звонок Макрона

Президент России Владимир Путин никогда не оказывается от диалога, и именно поэтому не стоит удивляться его недавней беседе с французским лидером Эммануэлем Макроном. На это указал глава МИД Сергей Ларов журналисту ВГТРК Павлу Зарубину .

Журналист заметил, что, скорее всего, многих интересует, почему в Кремле ответили на звонок Макрона с учетом принятых им решений.

«По-моему, ответ очевиден и заключается в тех принципах, которыми руководствуется президент России — по-настоящему вежливый человек, дальновидный политик, который никогда в угоду конъюнктурным идеологическим инстинктам не отказывается от диалога», — объяснил Лавров.

Он добавил, что в Кремле подробно рассказали о содержании беседы, а «все остальное» отнес к предмету дипломатических традиций.

Путин и Макрон созвонились 1 июля впервые за три года. Главной темой разговора стала ядерная программа Ирана, Украине отвели меньше времени. Британский военный аналитик Александр Меркурис отмечал, что беседа указывает на решительное изменение ситуации в пользу России — в Европе поняли необходимость восстанавливать связи с Москвой.