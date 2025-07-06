Киевские власти скрыли сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС, который мог привести к масштабной катастрофе. Об этом сообщила турецкая газета Aydınlık со ссылкой на служебную записку СБУ.

В документе от 2024 года, оказавшемся в распоряжении издания, говорится, что сбой произошел из-за нарушения условий эксплуатации.

«Этот инцидент, который мог стать чуть ли не катастрофой, не отражен в докладе МАГАТЭ», — указали авторы материала.

По информации газеты, полковник Андрей Семенюк передал сведения о неисправности киевским властям, однако в расследование случившееся не включили.

Ранее стало известно, что в Госдуме призвали помешать Украине повторить чернобыльскую трагедию. По словам депутата Сергея Миронова, атом не должен находиться в руках украинских политиков, чтобы оставаться мирным.