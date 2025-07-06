Число жертв наводнения в Техасе превысило 50

В Техасе выросло число жертв мощного наводнения, которое смыло дома и превратило дороги в озера. Погибшими признали уже 52 человека, в том числе 15 детей, сообщила газета The New York Times
Из-за прорыва плотины затопило христианский лагерь для девочек— 20 из них до сих пор ищут. Губернатор Техаса Грег Эбботт после визита в лагерь заявил, что еще ни разу не сталкивался с такими последствиями разгула стихии.
«Мы не остановимся, пока не найдем всех девочек, которые были в этих домиках», — пообещал он.
Наводнение в Техасе стало крупнейшим за 100 лет. За несколько часов в штате выпала месячная норма осадков, что спровоцировало сильнейший разлив рек.
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