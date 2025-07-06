Награждение призеров всероссийской олимпиады школьников прошло в Жуковском

Глава Жуковского наградил победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников. После торжественной церемонии участники встретились в неформальной обстановке и обсудили меры поддержки молодежи.

Одна из победителей — Марина Целищева. Девушка выиграла в заключительном этапе всероссийской олимпиады по русскому языку, а также стала призером олимпиады по литературе и МХК.

«Надо понять, что тебе интересно. То, чему я учусь, поможет потом в моей карьере. Очень важно иметь друзей с этой среды, чтобы тебе кто-то помогал. Мне кажется, это очень важно», — сказала Марина Целищева.

Церемония награждения состоялась в Доме ученых ЦАГИ. Провел ее глава городского округа Андроник Пак. В Жуковском 12 ребят получили высокие результаты на заключительном этапе всероссийской олимпиады. Для них подготовили благодарности, подарочные сертификаты в магазин электроники и настольные игры.

«Наши ребята показывают выдающиеся результаты, подтверждают звания наукограда Жуковского. Это очень радует», — сказал глава Андроник Пак.

Общение продолжилось в неформальной обстановке. Ребята спрашивали главу о его работе, молодежных организациях и мерах поддержки молодежи. Также они предложили выпустить мерч с символикой Жуковского.