Помощь героям. Омбудсмен Ирина Фаевская рассказала о поддержке бойцов СВО в Подмосковье

Защиту прав бойцов специальной военной операции обсудили в Подмосковье. О том, как как в регионе защищают права военнослужащих, по каким каналам можно обратиться к омбудсмену, а также о помощи беженцам в Подмосковье, рассказала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская в интервью с Ксенией Присекиной на 360.ru .

С начала года Ирина Фаевская совместно с фондом «Защитники отечества» и с фондом «Линия сердца» посетили Центральный военный госпиталь имени Вишневского МО РФ, а также три филиала, расположенный в Подмосковье и российской столице.

«Большинство вопросов, которые интересуют наших бойцов, связаны с получением мер социальной поддержки в связи с ранением, выплатой денежного довольствия, оформлением статуса ветерана боевых действий или инвалида боевых действий», — рассказала Ирина Фаевская.

Одно из обращений было связано с перерасчетом денежного бойца СВО.

«Ему присвоили офицерское звание, а перерасчет не был произведен. В результате того, что мы обратились в Минобороны — все было выполнено, человек получил все полагающиеся ему выплаты», — рассказала Фаевская.

Кроме того, Ирина Фаевская отдельно отметила помощь правительства Московской области бойцам СВО и их семьям.

«Помогаем, чтобы люди не были без внимания в вопросах трудоустройства семей, если это требуется», — отметила Фаевская.

Обратиться к омбудсмену можно, заполнив форму на официальном сайте. При этом, когда представители уполномоченного по правам человека бывают в подмосковных госпиталях, где проходят лечение бойцы СВО, они выдают специальные брошюры. На них есть информация о том, как связаться с омбудсменом.

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