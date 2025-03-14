Поликлинику в поселке Октябрьском достроят в 2025 году

В поселке Октябрьском в Люберцах строят современную поликлинику. Медучреждение рассчитано на 500 посещений в смену. Сейчас подрядчик завершает установку витражей и продолжает внутреннюю отделку здания.

Стройку осуществляют по региональной госпрограмме за счет средств бюджета.

В данный момент на объекте проводят фасадные и отделочные работы, прокладывают наружные тепловые сети. Уже завершен монтаж системы отопления, водопровода и канализации, рабочие установили окна и обустроили кровлю, передают в министерстве стройкомплекса Подмосковья.

В день поликлинику смогут посещать около 150 детей и 350 взрослых. Здание пятиэтажное, его площадь — 11 тысяч квадратных метров. Там расположат различные отделения, кабинеты врачей-специалистов, дневной стационар для взрослых и детей и женскую консультацию. В поликлинику также завезут современное оборудование, включая КТ, МРТ и рентген.

Завершение всех работ и запуск поликлиники планируется в середине 2025 года.