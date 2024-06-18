Подмосковный Роспотребнадзор напомнил о симптомах и профилактике ботулизма

В минувшие выходные свыше 100 москвичей обратились за помощью в больницы с признаками отравления . Затем подобные случаи выявили в других регионах страны. У них выявили ботулизм – потенциально смертельную инфекцию, источник которой оказался в консервированной фасоли.

В подмосковном Роспотребнадзоре напомнили о профилактике ботулизма. Чтобы избежать заболевания, важно консервировать только тщательно вымытые овощи, фрукты и грибы, не использовать для этих целей продукты с признаками порчи, а также отказаться от покупок вяленой рыбы, домашней колбасы и консервов на рынках и с рук. Хранить такую продукцию необходимо в холодильнике или погребе.

Выявить заболевание можно по нескольким симптомам. Так, у человека наблюдается головная боль, затрудненное глотание и речь, нарушение дыхания, зрения и мимики, тошнота и рвота, а также паралич.

Ранее в подмосковном Минздраве сообщили, что в больницы региона с признаками ботулизма попали 20 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 12 человек.

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