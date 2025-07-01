Перенесшую инсульт молодую женщину спасли в больнице в Егорьевске

Врачи Егорьевской больницы спасли молодую мать, которая перенесла инсульт. Женщина находилась дома вместе с годовалым сыном, когда ей внезапно стало плохо.

В медицинское учреждение ее привезли с сильной головной болью, нарушением глотания и ассиметрией лица. Врачи оценили состояние 20-летней пациентки как тяжелое.

Обследование показало закупорку правой позвоночной артерии, что потребовало срочного хирургического вмешательства.

«Мы применили метод тромбоэкстракции, который неоднократно доказывал свою эффективность и исключительную безопасность. Процедура проводится с помощью специальных инструментов, вводимых в сосуды через небольшой прокол в артерии, и позволяет восстановить кровоток в пораженной области», — пояснил заведующий неврологическим отделением сосудистого центра Егорьевской больницы Шероз Рахмонов.

Операция длилась около 40 минут и прошла успешно.

Инсульт произошел внезапно — женщина вела здоровый образ жизни и хорошо себя чувствовала. Чтобы установить причины развития заболевания, ее направили к гематологу.

Сейчас молодая мать находится дома и чувствует себя хорошо.