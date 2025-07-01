Путин поручил поддержать развитие отечественного мессенджера

Президент Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину поддержать развитие российского мессенджера Max, в том числе обеспечить доступ через него к наиболее востребованным госуслугам. Список поручений по итогам заседания правительства, состоявшегося 4 июня, опубликовали на сайте Кремля.
Глава правительства должен будет представить доклад по вопросу до 15 августа.
Кроме того, Путин поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко до 1 сентября обеспечить стабильную и безопасную работу российского сегмента интернета.
Накануне пресс-служба сервиса сообщила, что за несколько недель, прошедших с момента его запуска, к нему подключилось до миллиона пользователей. Наиболее активно в мессенджере регистрировались москвичи, петербуржцы и казанцы.
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