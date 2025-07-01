Свыше 4 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

За неделю с улиц Подмосковья переместили более четырех тысяч машин, припаркованных с нарушениями. Это на 89 больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в региональном Минтрансе, за неделю в Красногорске эвакуировали 428 машин, в Ленинском округе — 413, в Мытищах — 312, в Люберцах — 303, в Химках — 286.

Водителей призвали соблюдать правила парковки и не оставлять машины на переходах, остановках или на проезде. Эвакуировать авто также можно за стоянку в зоне запрещающих знаков, во вором ряду или на автобусной остановке.

Узнать местоположение перемещенной машины можно по телефону 112 или в приложении «112 МО».