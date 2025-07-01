Автобусные остановки отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья

В Подмосковье тщательно следят за состоянием остановок общественного транспорта, поскольку от этого зависят безопасность и комфорт пассажиров. Павильоны отремонтировали еще в девяти округах региона.

В числе обновленных объектов — остановки на Лихачевском проспекте в Долгопрудном, улице Октябрьской Революции в Коломне, Октябрьском проспекте в Подольске и улице Вернова в Дубне.

Обновили и павильоны в сельской местности: в селе Марфино, деревнях Клишева, Татищево и Гладково, а также в поселке Менделеево.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья подчеркнули, что специалисты «Мосавтодора» постоянно ведут работу по поддержанию остановок общественного транспорта в надлежащем состоянии.

Особое внимание рабочие уделяют состоянию элементов, влияющих на безопасность дорожного движения: знаков, светофоров, ограждений и искусственных неровностей.