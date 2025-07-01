Ипотечную квартиру в центре Москвы за полмиллиарда рублей нашли у Шуры Би-2

Покинувший Россию музыкант Шура Би-2 (настоящее имя — Александр Уман) владеет элитной квартирой в центре Москвы стоимостью в 570 миллионов рублей. Недвижимость артист приобрел по ипотечному кредиту в 2021 году, сообщил Telegram-канал Shot .

По данным авторов публикации, речь идет о трехкомнатной квартире общей площадью в 256 квадратных метров в жилом комплексе «Имперский дом» в Якиманском переулке.

Вместе с жилой недвижимостью артист приобрел два места для машины за 10 миллионов рублей.

Взятый на покупку жилья кредит Шура Би-2 вместе с супругой Елизаветой обязаны погасить до 2050 года. Продолжает артист оплачивать необходимые взносы или нет, в сообщении не уточнили.

В октябре прошлого года стало известно, что торговый знак и фирменный логотип группы «Би-2» потерял юридическую охрану. Ранее он принадлежал открытому лидерами коллектива Александру Уману (Шура Би-2) и Игорю Бортнику (Лева Би-2)* юридическому лицу. Перед отъездом из России артисты передали права на бренд пиарщице группы Марии Крутовой, которая подала заявку на досрочное снятие охраны с торгового знака.

*Признан в России иностранным агентом.